بعد "الانشقاق الكبير".. الحوثيون يشددون مراقبة المسؤولين

فرضوا إجراءات غير مسبوقة وقاموا باستدعائهم خشية انشقاقهم

شددت ميليشيات الحوثي الإيرانية، من إجراءاتها الأمنية، وفرضت رقابة مشددة على بعض الشخصيات، عقب نجاح وزير الإعلام في حكومة الانقلاب عبدالسلام جابر، في الهروب ومغادرة صنعاء والوصول إلى الرياض.

وفرض الحوثيون رقابة وإجراءات غير مسبوقة على الوزارء والمسؤولين الذين لا ينتسبون لزعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي وأسرته، أو المقربين منهم؛ خشية انشقاقهم والتحاقهم بالحكومة الشرعية وفق "سكاي نيوز".

وقامت قيادات الحوثي في صنعاء باستدعاء بعض الوزراء والمسؤولين الذين لا يثقون بهم وتدور حولهم شكوك.

ومثّل انشقاق "جابر" عن حكومة الانقلاب وتمكنه من مغادرة صنعاء، ضربةً سياسيةً وأمنية كبيرة للانقلابيين، وكشف عن وجود العديد من المسؤولين الذين يعملون قسراً مع الحوثيين، خشية على حياتهم وأمن عائلاتهم.