الإمارات تُدين محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

اعتبرته تصعيدًا خطيرًا يستهدف أمن المنطقة وتحديًا سافرًا للمجتمع الدولي

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدةٍ، محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة، باستهدافها اليوم مدينة خميس مشيط بطائرة مُسَيرة مفخخة اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي؛ يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين؛ مؤكدةً أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يُعد تصعيدًا خطيرًا، ودليلًا جديدًا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها؛ مؤكدةً أن أمن الإمارات وأمن المملكة كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الإمارات تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.