تعادل إيجابي في "ديربي حائل" .. والكوكب يتغلب على النجوم

في افتتاح مباريات الجولة 24 لدوري الدرجة الأولى

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله في مواجهة "ديربي حائل" بين الطائي والجبلين في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.

وأضاف الجبلين نقطة إلى رصيده البالغ 45 في المركز الثالث بفارق نقطتين عن الفيحاء صاحب المركز الثاني في حين رفع الطائي رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع بفارق 6 نقاط عن الجبلين.

كما سيطر التعادل السلبي من دون أهداف على لقاء الخليج وضيفه العدالة والذي أقيم على أرض ملعب نادي الخليج بسيهات ليرفع الخليج رصيده إلى 38 نقطة بالمركز الخامس في حين أضاف العدالة نقطة لرصيده ليصبح بـ36 نقطة بالمركز السادس.

وعلى ملعب "نادي الشعلة" بالخرج تغلب الكوكب على ضيفه النجوم بهدفين دون رد رافعًا رصيده إلى 31 نقطة بالمركز العاشر بينما تجمد رصيد النجوم عند 17 نقطة بالمركز التاسع عشر وما قبل الأخير.

وتستكمل مباريات الجولة، غدًا الأربعاء، بإقامة سبع مباريات، حيث يستضيف الحزم متصدر جدول الترتيب على ملعبه بمدينة الرس ضيفه الدرعية ثامن الترتيب، ويحل الفيحاء الوصيف ضيفًا ثقيلاً على الشعلة، ويواجه الجيل فريق جدة بملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية (الأحساء)، ويلاقي البكيرية نظيره هجر، ويستضيف فريق أحد عرعر متذيل جدول الترتيب على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز (المدينة المنورة)، ويلاقي الساحل نظيره النهضة، وتختتم مباريات الجولة بمواجهة الثقبة وضيفه نجران.