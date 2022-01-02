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بهدف الإسهام في رفع عدد المقالات العربية بالموسوعة

"ويكي دوِّن" تترجم مقالات ويكيبيديا للعربية بالتعاون مع جامعة جدة

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اختتم مشروع "ويكي دوِّن" (إحدى مبادرات دارة الملك عبدالعزيز) ممثلًا بالمركز السعودي للمحتوى الرقمي، بالتعاون مع قسم اللغات والترجمة بجامعة جدة، مشروع مبادرة الإثراء للمحتوى العربي بالموسوعة العالمية الحرة "ويكيبيديا"، تُرجِم خلالها (31) مقالة من الإنجليزية للعربية.

ويأتي المشروع بهدف الإسهام في رفع عدد المقالات العربية بالموسوعة عن الفترة من 1 أكتوبر 2021م إلى 5 ديسمبر 2021م.

وقام بالعمل طالبات قسم اللغات والترجمة بالجامعة، حيث تلقين دورة تدريبية افتراضية حول كيفية التحرير في الموسوعة، وتابع عملية تحرير المقالات، ثم أجازها وصححها محررو وإداريو الموسوعة.

ويهدف المشروع إلى إثراء المحتوى الوطني والعربي والإسلامي في الموسوعة الحرة "ويكيبيديا"، بالإنشاء، والتطوير، والترجمة، بالرجوع لأمهات الكتب والمعلومات الموثقة، وإبراز تاريخ وحضارة المملكة والعالمين العربي والإسلامي، والعمل على ردم الفجوة بين المستخدمين السعوديين للشبكة العنكبوتية ونسبة المحتوى الرقمي، ونشر مواد تعليمية رقمية عن تاريخ وحضارة المملكة، وتأصيل المواد الرقمية المنشورة عن تاريخها، والعمل على تصحيح حالات المغالطات والتزييف، فيما تتنوع موضوعات المشروع ما بين التاريخ، والحضارة، والتراث، والمعالم، والأعلام، والسير.