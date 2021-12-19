فى يومها العالمي .."أحياها " تطلق مبادرة "لنحييها معاً" لتعزيز مكانة اللغة العربية

"مشاعل الرشيد": تستهدف رفع مستوى الفخر والانتماء للغة القرآن لدى الأطفال

أطلقت في الرياض مؤسسة عبدالعزيز بن طلال وسُرَى بنت سعود للتنمية الإنسانية "أحياها” مبادرة "متاهة الكتب"، بمناسبة الاحتفاء بيوم اللغة العربية، ضمن "لنحييها معاً" والتي نظمتها في مجمع واجهة الرياض.

وصرحت المدير التنفيذي لـ"أحياها الإنسانية" مشاعل بنت فيصل الرشيد المدير أن "هذه المبادرة تأتي في إطار حرص "أحياها “، على تعزيز الوعي بأهمية اللغة العربية الفصحى وتأكيد مكانتها كرابط للتواصل بين الحضارات من جانب، والعمل مع الجهود المجتمعية للتخفيف من استخدام اللغات الأجنبية والتأكيد على استخدام اللغة العربية بين الأجيال".

وأكدت الرشيد أن "أحياها” حرصت على أن تتوجه إلى الأسر لغرس قيمة اللغة العربية لدى الأطفال ورفع مستوى الفخر والانتماء للغة القرآن الكريم وأصالتها في تكوين الهوية العربية السعودية وحضارتها، واتساقاً مع جهود المملكة في خدمة لغة الضاد وإبراز مكانتها محلياً وإقليمياً وعالمياً"، مشددة على أن استخدام نشاط "متاهة الكتب" جاء لجعل عملية التعلم والتوعية ممتعة لجميع الأعمار أو كما تعرف بـ"التعليم بالترفيه".

يشار إلى أن هذه المشاركة من "أحياها" رغبة بتشجيع كافة القطاعات على أهمية الدور المنوط بها باستكمال أداء الرسالة وغرز أساسيات اللغة في نفوس الأجيال.