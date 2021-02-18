شاهد.. رصد انطلاق التشغيل التجريبي لمركز لقاح "كورونا" بالطائف

استقبال الزائرين من البوابة الشمالية بوجود المختصين للتأكد من "توكلنا"

في جولة ميدانية مصورة، رصدت عدسة "سبق"، صباح اليوم، انطلاق التشغيل التجريبي لمقر مركز لقاح "كورونا" في مبنى الصالة الرياضية بجامعة الطائف.

وبدأت عملية استقبال الزائرين من البوابة الشمالية المجاورة لبوابة الجامعة الرئيسية على امتداد شارع الستين بالحوية، بوجود المختصين للتأكد من توفر تطبيق "توكلنا" ووجود موعد مسبق من خلال تطبيق "صحتي" لدى كل زائر أو زائرة، وارتدائهم الكمامة بالشكل الصحيح.

وبعد الدخول إلى المبنى يتم استقبال الراغبين في تلقي اللقاح لتوثيق بياناتهم الشخصية من واقع الهوية الوطنية للمواطنين والمواطنات أو من واقع الإقامة للمقيمين والمقيمات.

ويشارك في مركز اللقاح المتطوعون والمتطوعات المسجلون في منصة التطوع الصحي وبالتعاون مع جامعة الطائف، حيث تم تسجيل أكثر من 600 متطوع ومتطوعة وتم اختيار منهم عدد 450 متطوعاً ومتطوعة حالياً، وتم عمل دورة تدريبية لهم كمرحلة أولى وسيتم اشتراك الآخرين في حال الاحتياج.

وتم مباشرة المتطوعين والمتطوعات عملهم الميداني، صباح اليوم الخميس؛ حيث سيشاركون أبطال الصحة في تنظيم وتوجيه الراغبين في تلقي اللقاح وفق بروتوكولات الإجراءات الاحترازية والوقائية.