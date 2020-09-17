أمانة الرياض تضبط مركز مساج تديره عمالة غير نظامية

قالت: في بيئة تدنت فيها مستويات النظافة والالتزام بالأنظمة

ضبطت أمانة منطقة الرياض مركز مساج مخالف، تديره عمالة غير نظامية.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: ضمن جولاتهم الرقابية المستمرة، مراقبو #أمانة_منطقة_الرياض يضبطون أحد مراكز المساج المخالفة، والتي تديرها عمالة غير نظامية، في بيئة تدنت فيها مستويات النظافة والالتزام بالأنظمة.

أمانة منطقة الرياض

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17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442 08:51 AM

قالت: في بيئة تدنت فيها مستويات النظافة والالتزام بالأنظمة

أمانة الرياض تضبط مركز مساج تديره عمالة غير نظامية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ضبطت أمانة منطقة الرياض مركز مساج مخالف، تديره عمالة غير نظامية.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: ضمن جولاتهم الرقابية المستمرة، مراقبو #أمانة_منطقة_الرياض يضبطون أحد مراكز المساج المخالفة، والتي تديرها عمالة غير نظامية، في بيئة تدنت فيها مستويات النظافة والالتزام بالأنظمة.

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