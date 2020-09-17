أمانة الرياض تضبط مركز مساج تديره عمالة غير نظامية

قالت: في بيئة تدنت فيها مستويات النظافة والالتزام بالأنظمة

ضبطت أمانة منطقة الرياض مركز مساج مخالف، تديره عمالة غير نظامية.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: ضمن جولاتهم الرقابية المستمرة، مراقبو #أمانة_منطقة_الرياض يضبطون أحد مراكز المساج المخالفة، والتي تديرها عمالة غير نظامية، في بيئة تدنت فيها مستويات النظافة والالتزام بالأنظمة.