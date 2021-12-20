للكبار والصغار.. 5 نصائح ثمينة من "الأغا" لتجنب الإصابة بـ"السكري2"

منها "ممارسة الرياضة" لمدة نصف ساعة يوميًّا للمساعدة في حرق الدهون

أوضح أستاذ طب الأطفال والغدد الصماء والسكري بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، البروفيسور عبدالمعين عيد الأغا، أن هناك 5 نصائح صحية تعزز حماية ووقاية الفرد من التعرض -لا قدر الله- لداء السكري 2 الذي تزداد فرص الإصابة به نتيجة السمنة والحياة الخاملة دون ممارسة أي نشاط رياضي.

وبيّن "الأغا" أن هذه الوصايا تتمثل في التالي:

1⁃ اتباع نظام غذائي صحي بعيدًا عن الوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية.

2⁃ ممارسة أي نشاط رياضي لمدة نصف ساعة يوميًّا مما يساعد في حرق الدهون والسعرات الحرارية؛ وذلك لتجنب زيادة الوزن والسمنة المرضية التي تعرّض الجسم لكثير من المشاكل المرضية.

3⁃ الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات لفوائدهما للجسم، والماء والعصائر الطازجة، وتجنب المشروبات الغازية.

4⁃ النوم الصحي لمدة 8 ساعات يوميًّا؛ مما يمنح الجسم الهرمونات الضرورية ويطرد الكسل والخمول فترات النهار.

5⁃ تجنب كل أشكال وأنواع التدخين؛ إذ أوضحت التقارير الصحية أن النيكوتين يُغيّر الطريقة التي تستجيب بها خلايا الجسم للأنسولين، وهي حالة تُعرف باسم مقاومة الأنسولين.

وأوضح أن الغالبية العظمى من الكبار والصغار لا يعرفون شيئًا عن داء السكري النوع الثاني المكتسب عبر السمنة المفرطة، وربما سمعوا عنه كثيرًا، ولكنهم لا يدركون أسبابه وكيفية الإصابة به وطرق الوقاية، وهذا ما يتطلب مضاعفة استمرار التوعية بأضرار زيادة الوزن والسمنة المفرطة وما يترتب عليها من مضاعفات أهمها إمكانية الإصابة بداء السكري النوع الثاني.

وأشار إلى أن الحد من تناول الدهون والوجبات السريعة والأطعمة غير الصحية لا يكفي وحده لتفادي التعرض للسكري المكتسب (النوع الثاني) الذي يحدث بسبب البدانة وزيادة الوزن؛ إذ لا بد أن يصاحب ذلك ممارسة الرياضة لأهميتها في حرق الدهون والسعرات الحرارية.

وقال: "كلما مارس الفرد الرياضة أكثر، حرق سعرات حرارية أكثر، وهذا يعني زيادة معدلات الأيض لدى الفرد؛ مما يؤدي إلى حرق المزيد من الدهون، فالتمارين الرياضية تساعد كثيرًا على التخلص من السمنة، خصوصًا إذا صاحبها الالتزام بالغذاء الصحي والابتعاد عن أطعمة الوجبات السريعة والمشروبات الغازية".

ونصح "الأغا" المصابين بالسكري النوع الثاني بالتقيد بالإرشادات الصحية التي وُجهت لهم من الأطباء سواء ما يتعلق بالأغذية الصحية أو ممارسة الرياضة لتفادي زيادة الوزن والسمنة، وقياس نسبة سكر الدم عدة مرات في اليوم، فكل هذه الأمور تساعد في ضبط نسبة سكر الدم، والابتعاد عن العوامل المسببة للتوتر والقلق.

كما نصح الأصحاء غير المصابين بالسكري، بمعالجة كل العادات الغذائية غير الصحية، والاهتمام بالرياضة، والأفضل أن تكون رياضة جماعية لكل أفراد الأسرة، والحد من ساعات الجلوس على الأجهزة الإلكترونية وخصوصًا عند الأطفال.