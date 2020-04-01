بعد عزله.. "أمانة مكة" تطهِّر "حوش بكر" وتعقِّم الشوارع داخله

للحد من انتشار كورونا

تواصل أمانة العاصمة المقدسة تطهير وتعقيم الشوارع والميادين داخل الأحياء التي تم عزلها صحيًّا بمكة المكرمة.

وأظهرت الصور تطهير الشوارع داخل نطاق حوش بكر؛ وذلك ضمن الأحياء التي تم عزلها بمكة المكرمة صحيًّا.

وقامت بلدية المسفلة الفرعية بتطهير وتعقيم الشوارع بحوش بكر؛ وذلك ضمن إجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.