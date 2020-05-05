إغاثي الملك سلمان يوزع 1,015 سلة غذائية رمضانية في الضفة الغربية وغزة

في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة للشعب الشقيق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 1,015 سلة غذائية رمضانية على الأسر المتعفّفة والأكثر احتياجًا من الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، واستفاد منها 10,050 فردًا، وذلك في محافظات: القدس، والخليل، وغزّة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للشعب الفلسطيني الشقيق خلال شهر رمضان المبارك.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الضفة الغربية غزة

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05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441 07:32 PM

في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة للشعب الشقيق

إغاثي الملك سلمان يوزع 1,015 سلة غذائية رمضانية في الضفة الغربية وغزة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 1,015 سلة غذائية رمضانية على الأسر المتعفّفة والأكثر احتياجًا من الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، واستفاد منها 10,050 فردًا، وذلك في محافظات: القدس، والخليل، وغزّة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للشعب الفلسطيني الشقيق خلال شهر رمضان المبارك.

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مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الضفة الغربية غزة

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