"المعلمي" يلتقي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة

بحث مع المندوب الدائم لجزر القمر تعزيز آفاق التعاون

التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في نيويورك اليوم، بالمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الدكتور أحمد المريخي.

وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين في عددٍ من القضايا.

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية في الوفد طفول العقبي.

كما التقى السفير المعلمي، في مكتبه بنيويورك اليوم، المندوب الدائم لجزر القمر لدى الأمم المتحدة السفير إسماعيل شان في.

وجرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وبحث سبل تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين في عددٍ من القضايا، فيما حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة فيصل الحقباني.

