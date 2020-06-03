الكويت: شفاء 1469 حالة من المصابين بفيروس كورونا

ارتفع عدد الحالات التي تعافت في البلاد إلى 15750 حالة

أعلن وزير الصحة الكويتية الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 1469 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت، وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 15750 حالة.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية، قال باسل الصباح: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.