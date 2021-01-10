"السوق السعودي" يتجاوز مستوى 8800 نقطة للمرة الأولى منذ يوليو 2019

تجاوز المؤشر العام للسوق السعودي خلال مطلع تداولات جلسة اليوم، مستوى 8800 نقطة، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو 2019.
يأتي ذلك وسط ارتفاع لأغلب الأسهم القيادية، وفي مقدمتها: أسهم سابك ومصرف الراجحي وأرامكو السعودية.
وسجّل السوق السعودي مكاسب خلال مطلع جلسة اليوم، بلغت 73 نقطة أو ما يعادل 0.8 في المائة؛ ليتداول عند 8810 نقاط، وفق صحيفة "الاقتصادية".السوق السعودي
وسط ارتفاع لأغلب الأسهم القيادية وفي مقدمتها أسهم سابك وأرامكو السعودية
تجاوز المؤشر العام للسوق السعودي خلال مطلع تداولات جلسة اليوم، مستوى 8800 نقطة، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو 2019.
يأتي ذلك وسط ارتفاع لأغلب الأسهم القيادية، وفي مقدمتها: أسهم سابك ومصرف الراجحي وأرامكو السعودية.
وسجّل السوق السعودي مكاسب خلال مطلع جلسة اليوم، بلغت 73 نقطة أو ما يعادل 0.8 في المائة؛ ليتداول عند 8810 نقاط، وفق صحيفة "الاقتصادية".