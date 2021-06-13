"سلامتك" يطلق حزمة من الرسائل التوعوية للالتزام بمسارات الطرق

بهدف توجيه قائدي المركبات بأهمية الالتزام

أطلق مركز "سلامتك" للتوعية بالسلامة المرورية، إحدى مبادرات اللجنة التنفيذية للسلامة المرورية، وبمشاركة القطاعات الحكومية الأعضاء في اللجنة، حزمة من المواد التوعوية بهدف توجيه قائدي المركبات بأهمية الالتزام بمسارات الطرق تحت شعار #لسلامتك_الزم_مسارك.

وتضمنت المواد التوعوية عدداً من القواعد والإرشادات من أجل تحقيق الأمن والسلامة للأرواح على الطرق عن طريق التعريف بتلك القواعد كالالتزام بالسرعة المناسبة على الطريق، وكيفية التنقل من مسار إلى مسار وأكدت على الحذر من تغيير المسارات في حالات معينة كمداخل ومخارج الطريق وغيرها.

وأشارت إلى بعض السلوكيات الخاطئة التي قد يرتكبها قائد المركبة أثناء تجاوز المسار كعدم ترك مسافة آمنة وغير ذلك، إضافة للتعريف بالخطوط المرسومة على الطريق والتي من دورها تقليل نسب الحوادث الناتجة من العشوائية عند تغيير المسارات.

يُذكر أن مساعي المملكة في تعزيز السلامة المرورية تسير بشكل جيد، حيث تشير الإحصائيات التي تضمنها التقرير السنوي ٢٠٢٠ للسلامة المرورية انخفاضاً في الحوادث بشكل عام بمعدل ٢١%، وكذلك انخفاضاً في الحوادث الجسيمة بنسبة ١٨.٩%، وأما عن معدل الوفيات فقد انخفض بنسبة ١٩.٧%، فيما قلت الإصابات بنسبة ٢٢.٣%.

وتأتي تلك الإحصائيات الإيجابية لتترجم التقدم الحاصل في مؤشرات الأداء الاستراتيجي بشكل عام، حيث سجل المؤشر انخفاضاً ملحوظاً بمعدل الوفيات من ٢٨ وفاة لكل ١٠٠ ألف عام ٢٠١٦ إلى ١٣ وفاة عام ٢٠٢٠م.