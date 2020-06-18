تونس تسجل 4 إصابات جديدة بـ"كورونا"

العدد الإجمالي للمصابين يبلغ 1132 حالة

سجلت تونس اليوم، 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح بذلك العدد الإجمالي للمصابين 1132 حالة.

وقالت وزارة الصحة التونسية في بيان: إن إجمالي عدد التحاليل المخبرية منذ ظهور هذا الوباء في تونس وصل إلى 63631.


وأشارت إلى تسجيل 1006 حالات شفاء، و50 حالة وفاة، و76 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

فيروس كورونا الجديد

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18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 05:03 PM

العدد الإجمالي للمصابين يبلغ 1132 حالة

تونس تسجل 4 إصابات جديدة بـ"كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت تونس اليوم، 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح بذلك العدد الإجمالي للمصابين 1132 حالة.

وقالت وزارة الصحة التونسية في بيان: إن إجمالي عدد التحاليل المخبرية منذ ظهور هذا الوباء في تونس وصل إلى 63631.


وأشارت إلى تسجيل 1006 حالات شفاء، و50 حالة وفاة، و76 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

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فيروس كورونا الجديد

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