"الأرصاد": استمرار فرصة هطول أمطار غزيرة على مكة والمشاعر المقدسة

الحرارة تتراوح ما بين 38 إلى 28 درجة والرطوبة بين 40 إلى 75 %

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأربعاء، عن حالة الطقس المتوقعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة عن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة ومشاعر منى ومزدلفة وعرفات، يصحبها نشاط في رياح جنوبية غربية إلى جنوبية، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 40 كلم/ ساعة قد تصل إلى 50 كلم / ساعة بسبب التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.

وأشارت الهيئة إلى أن درجة الحرارة العظمى والصغرى من 38 إلى 28 درجة مئوية، وتتراوح معدلات الرطوبة بين 40 إلى 75 % ، مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أرجاء العاصمة المقدسة، مبينة أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة السادسة صباحًا.