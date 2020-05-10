عطايا "سلمان للإغاثة" تتواصل في 4 دول.. سلال غذائية ورعاية طبية ومياه

جهود تتواصل في رمضان وحصاد يغطي شهر إبريل يكلل المشاركات الفاعلة

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وقد راجع العيادات خلال شهر إبريل الماضي في قسم الرعاية التكاملية 8.085 مستفيداً، وعيادة التحصين 32 شخصاً، وعيادة الجراحة والتضميد 983 فرداً، وعيادة الولادة 31 حالةً، وقسم التوعية والتثقيف 3.166 شخصاً، وقسم الإحالة الطبية 10 أفراد، وعيادة الصحة الإنجابية 566 مريضاً.

كما أُجري الفحص المخبري لـ6.897 مريضاً، وصرفت الأدوية لـ6.463 فرداً، واستقبل قسم التنويم 24 مستفيداً، وراجع قسم الرعاية الصحية 2.888 شخصاً، وقسم تخطيط القلب مستفيد واحد، وعيادة نقل الدم 35 مريضاً.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال شهر إبريل الماضي تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض ووعلان في محافظة حجة.

وجرى خلال الفترة من 1 إلى 30 إبريل 2020م، ضخ 393 ألف لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 265 ألف لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 5.600 فرد.

ومن جهة أخرى، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر المتعففة والأكثر احتياجاً في قطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية؛ حيث جرى توزيع 450 سلة غذائية في رفح، و125 سلة غذائية في خان يونس، استفاد من التوزيع 2.875 فرداً.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للشعب الفلسطيني الشقيق خلال شهر رمضان المبارك.

وفي باكستان، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، لليوم السادس عشر على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتم توزيع 704 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 4.224 فرداً بإقليم البنجاب، منها 450 سلة غذائية تزن 15 طناً في منطقة لاهور، استفاد منها 2.700 فرد، و244 سلة غذائية تزن 7 أطنان في منطقة بهاول نجر، استفاد منها 1.344 فرداً، و30 سلة غذائية تزن طناً واحداً في منطقة رحيم يار خان، استفاد منها 180 فرداً، ليصل إجمالي ما تم توزيعه منذ اليوم الأول 19.558 سلة غذائية؛ حيث يأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لجمهورية باكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية السودان الشقيقة، بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية.

وجرى توزيع 1.450 سلة غذائية في مناطق العزازات ومهلا وفيلة وغرسلي وجاه الرسول بمحلية شرق سنار بولاية سنار، استفاد منها 8.700 فرد، و900 سلة غذائية في منطقة شنقل دوباية في محلية دار السلام بولاية دار فور، استفاد منها 5.400 فرد؛ حيث يأتي هذا التوزيع في إطار مشروع توزيع 38.211 سلة غذائية خلال شهر رمضان في جمهورية السودان.