حائل تسجل 71 إصابة جديدة بـ"كورونا" اليوم

36 حالة تعافٍ ترفع حصيلة الشفاء لـ4293

سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم، 71 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد في المنطقة.



وشملت الحالات المسجلة 63 حالة في مدينة حائل، و4 حالات في محافظة بقعاء، وحالتين في محافظة الغزالة، وحالة واحدة في محافظة الحائط، وحالة واحدة في محافظة الشنان.



وتم تسجيل 36 حالة تعافٍ جديدة، بواقع 26 حالة في مدينة حائل، و3 حالات في محافظة الشملي، وحالتين لكل من محافظات: الحائط، الشنان، موقق، وحالة واحدة في محافظة بقعاء.



وبلغ العدد الإجمالي للحالات المصابة في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة، 4829 حالة، فيما وصل عدد حالات التعافي 4293 حالة، وارتفع عدد الحالات النشطة إلى 507 حالات، والوفيات 29 حالة.