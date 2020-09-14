"الأرصاد " تنبّه من أمطار رعدية وأتربة مُثارة على جازان

مصحوبة بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظة الدرب، والأجزاء الساحلية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً - بمشيئة الله-.

حالة الطقس الأرصاد جازان

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14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442 11:29 AM

مصحوبة بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية

"الأرصاد " تنبّه من أمطار رعدية وأتربة مُثارة على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظة الدرب، والأجزاء الساحلية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً - بمشيئة الله-.

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