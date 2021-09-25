"مدني مكة" يحذر من تغيرات جوية تستمر حتى الـ 7 مساءً

"الأرصاد" نبهت من هطول أمطار رعدية على الطائف

دعت مديرية الدفاع المدني في مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, وتستمر الحالة حتى الساعة السابعة مساءً