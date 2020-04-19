بدأت بإصابة وتفاعلت بطفل.. قصة إنجاب أول مريضة بـ"كورونا" وتعافيها بالمدينة

شكرت القيادة على جهودها في الجائحة وأكدت أن صغيرها وجميع عائلتها بصحة جيدة

أكدت السيدة صفية سراج الدين؛ التي أُصيبت بفيروس كورونا ووضعت طفلاً في أثناء تنويمها في المستشفى، أنها وطفلها بصحة جيدة ولله الحمد؛ بعدما سجلت لها الصحة، أمس، الخروج بعد 20 يوماً من دخولها المستشفى.

وقالت السيدة صفية؛ في العقد الثالث من العمر، لـ"سبق": "راجعت مستشفى أُحد بالمدينة المنوّرة في اليوم الخامس من شهر شعبان مع شقيقي، وكنت أعاني كحة وسخونة وضيقاً خفيفاً في التنفس، وقدمت لي الرعاية من قبل الصحة في المدينة المنوّرة، واكتشفوا بأني مصابة بفيروس كورونا".

وتابعت: "بعد 10 أيام من تنويمي ظهرت عليّ أعراض الولادة لكوني في الشهر التاسع من الحمل، وأُجريت لي عملية قيصرية وأنجبت طفلاً سميته عمر، وهو بصحة جيدة، ولله الحمد، منذ ولادته حتى خروجنا أمس من المستشفى"، مؤكدة أن عائلتها جميعهم بخير وتحت متابعة وزارة الصحة أولاً بأول.

واختتمت قائله: "أشكر الله على الصحة والعافية، ثم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد محمد بن سلمان، أطال الله في عمرهما ووفقهما وجزاهما خير الجزاء، ونشكر كل أبطال الصحة"، مثمّنة جهود المملكة الكبيرة وفضلها الكبير، سائلة الله أن يرفع البلاء عن المسلمين، وأن يحفظنا ويحفظ المملكة وجميع دول المسلمين من كل سوء.

وكانت المدينة المنوّرة قد شهدت إنجاب أول مريضة مصابة بفيروس كورونا في مستشفى أُحد بالمدينة المنوّرة، وهي الحالة الأولي من نوعها على مستوى المملكة، فيما طمأنت الصحة في حينها أن السيدة والطفل بخير وبصحة جيدة، ولله الحمد.