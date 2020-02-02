على طريقة الأفلام.. رجل أعمى يتعرض لحادث فيستعيد نظره

بعد 20 عامًا من فقد بصره.. والأطباء: ظاهرة غير عادية

نقلت وسائل إعلام بولندية، أن رجلًا أعمى استعاد نظره على طريقة الأفلام، بعدما تعرّض لحادث سيارة.

وكان يانوس غوراي، قد أصيب بالعمى منذ 20 عامًا، عندما بدأ، نتيجةً لردّ الفعل التحسسي، يعاني من مشاكل في شبكية عينه اليمنى، وكانت عينه اليسرى لا تميز إلا بين الأشكال والضوء.

وبعد أن صدمته سيارة عند معبر للمشاة، احتاج إلى عملية في الفخذ، ثم بعد مرور أسبوعين من إعادة التأهيل، استعاد الرجل فجأة القدرة على الرؤية. بالإضافة إلى ذلك -خلال هذا الوقت القصير- التأمت جميع الإصابات التي لحقت به.

ويعتبر الأطباء أن "الآثار الجانبية" للأدوية الموصوفة له في المستشفى هي سبب حدوث الظاهرة غير العادية، كما يعتقد المريض نفسه أن رؤيته عادت لأنه أصيب رأسه أولًا على غطاء السيارة ثم أصيب مرة أخرى على الأسفلت.

وبحسب "سبوتنيك عربي" لن يكون الأطباء قادرين على تحديد السبب الدقيق لما حدث؛ فالمريض رفَض المشاركة في البحث، والآن يعمل حارس أمن في المستشفى نفسه.