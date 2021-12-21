نهار الرياض أقصر والشمس أخفض.. "المسند": في السابعة مساءً يبدأ الشتاء

قال: استقرار جوي على معظم المناطق عدا سحب فوق عسير قد تكون ممطرة

قال أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، عبدالله المسند، إن اليوم نهاية فصل الخريف والذي دام 90 يوماً، وإنه عند الساعة السابعة مساء اليوم يبدأ فصل الشتاء.

وأضاف "المسند"، عبر حسابه في "تويتر": "نهار اليوم في الرياض أقصر بثلاث ساعات وأربع دقائق عن نهار 21 يونيو وقت الانقلاب الصيفي، وغداً عند الزوال تكون الشمس في أخفض ارتفاع لها خلال السنة".

وتابع: "متوقع اليوم استقرار جوي على معظم المناطق، عدا تشكّل سحب فوق عسير قد تكون ممطرة".

وأردف: "الرياح السطحية الغربية نشطة قد تثير بعض الغبار في شمالي #الحدود_الشمالية و #الجوف، كما تكون شمالية باردة ونشطة في الشرقية، وتكون شمالية غربية على السواحل الغربية الوسطى".

وأوضح: "في مثل هذا اليوم من عام 1993م سجّلت درجة الحرارة الكبرى (الظهر) في الرياض 8 درجات فقط".