"تقني مكة" يعلن مواعيد القبول على مستوى محافظات منطقة مكة المكرمة

للبكالوريوس والدبلوم والإنجليزية في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، عن مواعيد فتح بوابة القبول "الإلكتروني" للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1441/ 1442هـ في الكليات التقنية للبنين والبنات.

ويشمل ذلك الإعلان "محافظات العاصمة المقدسة، والطائف، والليث، ورنية، وجدة، والقنفذة، وتربة، بالإضافة إلى كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، وكلية السياحة والفندقة للبنين بالطائف، وفروع الكليات التقنية للبنين في محافظات ميسان وأضم والقوز، وكليات التقنية للبنات بمحافظات العاصمة المقدسة وجدة والطائف، وكذلك الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة، والمعاهد الصناعية في محافظات العاصمة المقدسة وجدة والطائف والليث والقنفذة".

ويتعلق إعلان هذه المواعيد بمراحل البكالوريوس للبنين للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادلها ومرحلة الدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية وبرنامج اللغة الإنجليزية المكثف.

وقال مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة: مواعيد التسجيل ستبدأ في 22 شوال القادم وحتى 3 ذي القعدة لبرامج البكالوريوس الصباحي والمسائي للبنين.

وأضاف: سيتم بدء القبول في برامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات وكلية الاتصالات وكلية التقنية الرقمية وفروع كليات التقنية للبنين من تاريخ 4 وحتى 17 من ذي القعدة المقبل.

وأردف "كدسة": يبدأ القبول في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف لخريجي الكليات التقنية من تاريخ 14 وحتى 25 من ذي القعدة القادم.

وتابع: القبول في دبلوم المعاهد الصناعية الثانوية سيكون متاحاً في 4 ذي القعدة القادم ويستمر حتى 17 من ذات الشهر لخريجي الكفاءة المتوسطة والناجحين من الصف الأول الثانوي والثاني ثانوي من مدارس التعليم العام أو ما يعادلها.

وأكد "كدسة" أهمية إدخال البيانات بشكل صحيح لمتابعة آلية القبول من خلال الرسائل القصيرة على هواتف المتقدمين، وذلك عبر بوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.