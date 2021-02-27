‏"العمري" يختتم زياراته الميدانية لمكاتب التعليم بمحافظات تبوك

تفقد سير العملية التعليمية وزار ابتدائية التحفيظ ومتوسطة ابن ماجة

اختتم المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري زياراته الميدانية لمكاتب التعليم بمحافظات المنطقة: أملج، الوجه، ضباء، البدع، حقل وتيماء للوقوف على سير العملية التعليمية بهدف تقديم كافة سبل الدعم وفرص التحسين بما يضمن نجاح استمرار العملية التعليمية "عن بعـد" والتفعيل الأمثل للمنصات الإلكترونية.



وتفصيلاً.. وقف المدير العام للتعليم يوم الخميس الماضي على الخدمات المقدمة للطلبة عبر منصة مدرستي والبدائل التي وفرتها وزارة التعليم، وذلك خلال زيارته لمدارس مكتب التعليم بمحافظة تيماء يرافقه عدد من القيادات التعليمية ومدير مكتب التعليم بمحافظة تيماء فواز الفقير.



وتابع "العمري" خلال زيارته مكتب التعليم الجهود التي يبذلها المشرفون والمشرفات في دعم المدارس خلال رحلة التعليم عن بعد وحث على استمرار تفعيل الزيارات الإشرافية على منصة مدرستي، مؤكدًا على العمل بروح الفريق الواحد ومضاعفة الجهود ومتابعة الأداء بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، وتعاون الجميع ومد جسور أولياء الأمور لتعزيز مخرجات العمل التعليمي، مثمنًا الإجراءات الوقائية والصحية المتخذة التي لمسها خلال زياراته للمباني المدرسية والتعليمية.



كما زار "العمري" ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة تيماء ووجه رسالة لأبنائه وبناته الطلبة، متمنياً لهم فصلاً دراسيًا مفعماً بالجد والاجتهاد وحافلاً بالإنجازات العلمية، التي تتحقق بالمتابعة والمثابرة في تحصيل العلم أولًا بأول والحرص على متابعة معلميهم، مبينًا أن ما نعيشه اليوم هو تحدٍّ جديد في رحلة البناء والنهوض بالوطن الذي وفر لنا جميع السبل ذلل لنا الصعاب للحصول على العلم الذي يصنع التنمية والحياة، مشددًا على أهمية دور الأسرة وأولياء الأمور في تقديم الدعم لأبنائهم وبناتهم، من خلال تهيئة الأجواء المناسبة لهم داخل المنزل، وتحفيزهم ومتابعة أدائهم في منصة مدرستي.



وتفقد "العمري" متوسطة ابن ماجة وحضر بعض الحصص الافتراضية في المدرسة، كما دشن مدير تعليم تبوك قناة تيماء التعليمية والتي تهدف إلى تبادل الخبرات بين المعلمات ونقل التجارب من خلال حصص افتراضية محددة في جدول زمني معد مسبقًا، حيث يمكن لعدد كبير من المعلمات بكافة أرجاء المنطقة الحضور بكل سهولة ويسر. والقناة هي عبارة عن سلسلة دروس تطبيقية تقدم في ستة أسابيع بالفصل الدراسي الثاني بواقع ثلاث حصص أسبوعيًا في مختلف المواد والمراحل الدراسية تقدمها 18 معلمة من مختلف التخصصات ذوات خبرة ومهارات تقنية عالية.