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قال: نتعامل بحزم مع مصادر التهديد لحماية المدنيين من الهجمات العدائية

"التحالف" يعلن اعتراض وتدمير مسيرة حوثية مفخخة في الأجواء اليمنية

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمّرت مُسَيّرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها المليشيات باتجاه المملكة.

وقال التحالف: نتعامل بحزم مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.