"التحالف" يعلن اعتراض وتدمير مسيرة حوثية مفخخة في الأجواء اليمنية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمّرت مُسَيّرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها المليشيات باتجاه المملكة.
وقال التحالف: نتعامل بحزم مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.
قال: نتعامل بحزم مع مصادر التهديد لحماية المدنيين من الهجمات العدائية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمّرت مُسَيّرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها المليشيات باتجاه المملكة.
وقال التحالف: نتعامل بحزم مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.