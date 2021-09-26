"التحالف" يعلن اعتراض وتدمير مسيرة حوثية مفخخة في الأجواء اليمنية

قال: نتعامل بحزم مع مصادر التهديد لحماية المدنيين من الهجمات العدائية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمّرت مُسَيّرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها المليشيات باتجاه المملكة.

وقال التحالف: نتعامل بحزم مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

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26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443 03:13 PM

قال: نتعامل بحزم مع مصادر التهديد لحماية المدنيين من الهجمات العدائية

"التحالف" يعلن اعتراض وتدمير مسيرة حوثية مفخخة في الأجواء اليمنية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمّرت مُسَيّرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها المليشيات باتجاه المملكة.

وقال التحالف: نتعامل بحزم مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

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