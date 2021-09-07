"الصحة": تسجيل 138 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 172 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، تسجيل 138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 545505 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 172 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 534451 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8591 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2463 والحالات الحرجة 636 حالة.