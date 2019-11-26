الآسيوي: استقبال الأبطال للهلال في الرياض

أشاد موقع الاتحاد الآسيوي على شبكة الإنترنت بالاستقبال الذي حصل عليه فريق الهلال نظير تتويجه باللقب القاري.

وقال الموقع: عاد نادي الهلال إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث حظي باستقبال الأبطال بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2019 يوم الأحد.

واحتشد الآلاف من أجل استقبال فريق الهلال في الرياض، بعدما تغلب على أوراوا ريد دايموندز 2-0 على ملعب سايتاما في إياب الدور النهائي، ليتوج باللقب القاري الثمين بعد تفوقه بواقع 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وبات الهلال أول فريق من غرب آسيا يتوج بلقب البطولة بعد السد القطري الذي توج باللقب عام 2011، لينهي سلسلة من انتصارات أندية اليابان وكوريا الجنوبية والصين وأستراليا.

ويعتبر هذا اللقب القاري الأول للهلال منذ عام 2002، علماً بأنه توج مرتين بلقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري عامي 1991 و2000.

وارتدى لاعبو الهلال قمصاناً تحمل الرقم 7، احتفالاً باللقب القاري السابع في تاريخ النادي، بعدما توج أيضاً بلقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الكأس عامي 1997 و2002 وكأس السوبر الآسيوية 1997 و2000.

وحصل أيضاً نجم الهلال بافيتمبي غوميز على جائزتي أفضل لاعب والهدف في ختام البطولة، ليبسط الفريق سيطرته على جوائز البطولة هذا العام.