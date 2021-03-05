خلال الـ 24 ساعة.. 10580 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا و264 وفاة

سجّلت ألمانيا 10580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و482522 إصابة.

وأظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 264، ليصل إلى 71504.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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05 مارس 2021 - 21 رجب 1442 01:37 PM

خلال الـ 24 ساعة.. 10580 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا و264 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت ألمانيا 10580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و482522 إصابة.

وأظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 264، ليصل إلى 71504.

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