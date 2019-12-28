بين الخرطوم و9 حركات مسلحة.. خريطة طريق لإنهاء النزاع في دارفور

تتضمن عودة اللاجئين وتقاسم السلطة

توصلت الحكومة السودانية وتسع حركات مسلحة إلى خريطة طريق اليوم (السبت) لإنهاء النزاع الدامي الذي يعصف بإقليم دارفور منذ 16 عامًا.

ووصف أحمد محمد ممثل الجبهة الثورية السودانية التي تضم تسع حركات مسلحة مشاركة في محادثات مع الحكومة السودانية الخطوة بـ"المهمة".

وأوضح أن "هذه الخطوة تسهم بالتأكيد في التوصل إلى سلام دائم في دارفور، كما تسمح باستكمال المسار الانتقالي في السودان من دون صدامات وعراقيل".

ووفقًا لـ"فرانس 24"، تشتمل خريطة الطريق على مختلف المسائل التي يتعين على الأطراف مناقشتها خلال جولة المفاوضات الأخيرة في جوبا عاصمة جنوب السودان.

وبين البنود التي جرى الاتفاق على تناولها: جذور النزاع في دارفور، عودة اللاجئين والنازحين، تقاسم السلطة ودمج القوى المسلحة في الجيش الوطني.

كما تنص الورقة على أن تنظر الحكومة السودانية في مسائل الممتلكات، على غرار تلك التي دُمرت خلال النزاع.