الرياض تغادر قائمة "الأدنى بدرجات الحرارة" والقريات تتصدر بدرجتين

المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات: طريف سجلت 4 وتلتها أبها وحائل

سجلت القريات أدنى درجات حرارة اليوم بدرجتين، تلتها طريف بـ4 درجات؛ فيما خرجت الرياض من القائمة التي تواجدت فيها أمس وأمس الأول.

وبحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات؛ فقد جاءت حائل في المرتبة الثالثة بـ9 درجات، تلتها أبها بنفس الدرجة.