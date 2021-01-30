"المياه الوطنية" تدعو عملاءها لتصفية مستحقات خدماتها قبل بيع أو شراء أو نقل ملكية العقار

لضمان وصول الفواتير باسم المالك الجديد وانتظامها دون مديونيات

دعت شركة المياه الوطنية عملاءها قبل بيع أو شراء أو نقل ملكية أي عقار إلى تصفية المستحقات السابقة على الخدمات المقدمة مع تحديث بيانات المالك الجديد عبر فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa) .

وتهدف الشركة من ذلك الإجراء لضمان وصول فاتورة الخدمات باسم مالك العقار الجديد وانتظامها دون مديونيات سابقة، ومعرفة الخدمات المرتبطة بالعقار وطلب الخدمات الأخرى ومتابعتها.

