أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الباحة تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية

"الوطني للأرصاد": مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البَرَد وسيول

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، يتضمن -بمشيئة الله- أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتساقط البَرَد، وسيول، وشبه انعدامٍ في الرؤية.

ويشمل التنبيه -الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً- مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.