أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الباحة تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية

"الوطني للأرصاد": مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البَرَد وسيول

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، يتضمن -بمشيئة الله- أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتساقط البَرَد، وسيول، وشبه انعدامٍ في الرؤية.

ويشمل التنبيه -الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً- مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

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08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 10:23 AM

"الوطني للأرصاد": مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البَرَد وسيول

أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الباحة تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، يتضمن -بمشيئة الله- أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتساقط البَرَد، وسيول، وشبه انعدامٍ في الرؤية.

ويشمل التنبيه -الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً- مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

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