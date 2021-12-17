بطرازها النجدي.. بوابة شارع الدهناء ترحب بزوار مهرجان المؤسس

عبر منظر جمالي يستهوي أعين الزائرين

اختارت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام حالياً في الصياهد الجنوبية، شمال شرق العاصمة السعودية الرياض، طرازاً نجدياً لبوابة شارع الدهناء، التي تستقبل جميع قاصدي المهرجان من مُلاك إبل وزائرين.

ويُعبر الطراز النجدي الذي تتزين به بوابة شارع الدهناء، عن الموروث التراثي، وما تشكله الإبل من بُعدٍ تاريخي لسكان شبه الجزيرة العربية، عبر منظر جمالي يستهوي أعين الزائرين.

ويبلغ عرض البوابة 30 متراً، فيما يبلغ ارتفاعها 8 أمتار، وتحتوي على 4 شاشات عرض، طول كلُ منها 11 متراً وعرضها مترين، يُعرض خلالها مقتطفات من المهرجان، إضافة إلى الأماكن التجارية التي تقع في شارع الدهناء التجاري، والإرشادات التي توجه الزوار.

وتقع البوابة المُكتسية بالطراز النجدي في رأس شارع الدهناء، الذي يضم عدداً من المحال التجارية والأنشطة الثقافية المتزامنة مع المهرجان.