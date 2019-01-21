واشنطن وأنقرة تبحثان الانسحاب من سوريا

الخارجية التركية تتكتّم على التفاصيل

أعلن مصدر بوزارة الخارجية التركية، أن الوزير مولود جاويش أوغلو بحث مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، عملية الانسحاب من سوريا والعلاقات الثنائية، في مكالمة هاتفية اليوم (الاثنين).

ووفقًا لـ"رويترز": لم يكشف المصدر مزيدًا من التفاصيل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الشهر الماضي عزم واشنطن سحب القوات من سوريا؛ في تحول مفاجئ في السياسة الأمريكية، ويتواصل البلدان العضوان بحلف شمال الأطلسي بشأن خطة الانسحاب ومحاربة فلول تنظيم داعش "الإرهابي".

