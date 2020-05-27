المملكة تتخطى الـ50 ألف متعافٍ من فيروس كورونا

بعدما أظهرت تحديثات "الصحة" تسجيل 2572 حالة شفاء جديدة

تجاوزت المملكة العربية السعودية الـ50 ألفاً، في عدد المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 51022 حالة.

وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم الأربعاء تسجيل 2572 حالة تعافٍ جديدة في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 51022 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441 03:47 PM

بعدما أظهرت تحديثات "الصحة" تسجيل 2572 حالة شفاء جديدة

المملكة تتخطى الـ50 ألف متعافٍ من فيروس كورونا

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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تجاوزت المملكة العربية السعودية الـ50 ألفاً، في عدد المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 51022 حالة.

وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم الأربعاء تسجيل 2572 حالة تعافٍ جديدة في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 51022 حالة.

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فيروس كورونا الجديد

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