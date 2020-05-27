المملكة تتخطى الـ50 ألف متعافٍ من فيروس كورونا

بعدما أظهرت تحديثات "الصحة" تسجيل 2572 حالة شفاء جديدة

تجاوزت المملكة العربية السعودية الـ50 ألفاً، في عدد المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 51022 حالة.

وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم الأربعاء تسجيل 2572 حالة تعافٍ جديدة في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 51022 حالة.