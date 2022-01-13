درجات حرارة دون الصفر بداية من الأحد وتقرير مرتقب من "الأرصاد"

المركز توقع أن تشهد مناطق عدة تساقطًا للثلوج

قال المركز الوطني للأرصاد اليوم إنه من المتوقع وصول درجات حرارة إلى ما دون الصفر المئوي على مناطق شمال المملكة، اعتبارًا من الأحد المقبل.

وتوقع المركز أن تشهد هذه المناطق تساقطًا للثلوج، مشيرًا إلى أنه سيكشف عن التفاصيل في وقت لاحق.

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13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443 03:07 PM

المركز توقع أن تشهد مناطق عدة تساقطًا للثلوج

درجات حرارة دون الصفر بداية من الأحد وتقرير مرتقب من "الأرصاد"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال المركز الوطني للأرصاد اليوم إنه من المتوقع وصول درجات حرارة إلى ما دون الصفر المئوي على مناطق شمال المملكة، اعتبارًا من الأحد المقبل.

وتوقع المركز أن تشهد هذه المناطق تساقطًا للثلوج، مشيرًا إلى أنه سيكشف عن التفاصيل في وقت لاحق.

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