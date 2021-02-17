بدء محاكمة قائد المليشيات المسيحية المتطرفة المتهم بقتل المسلمين في إفريقيا الوسطى

مَثُل أمام المحكمة الجنائية الدولية

بدأت المحكمة الجنائية الدولية، محاكمة رئيس اتحاد كرة القدم السابق في جمهورية إفريقيا الوسطى باتريس نغايسونا، المتهم بقتل المسلمين في إفريقيا الوسطى.

وقد مَثُل "باتريس نغايسونا" أمام المحكمة الجنائية الدولية، ووُجهت له تهم ارتكاب جرائم حرب.

وأنكر القائد السابق للمليشيات المسيحية المتطرفة -التي استهدفت بالأساس أبناء قبيلة بالاكا- الاعتراف بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وبدأت محاكمة نغايسونا وألفريد يكاتوم أمام المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية باستهداف المسلمين في إفريقيا الوسطى خلال عامي 2013 و2014.