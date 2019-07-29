الجيش اليمني يباغت الحوثيين بالمدفعية قبل مهاجمة مواقعه في رازح

رصد تحركاتهم وأفشل مخططهم

استهدفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين)، تجمعات من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية رازح غربي محافظة صعدة.

ونقل موقع "سبتمبر نت" عن قائد اللواء السابع حرس حدود العميد بشير الشرعبي، أن مدفعية اللواء قصفت عناصر ميليشيا الحوثي في قرية الصفراء الواقعة ما بين منطقتي الحصن وبني معين الإستراتيجيتين في مديرية رازح.

وأوضح أن استهداف عناصر الميليشيا جاء بعد رصد تحركاتهم، أثناء محاولتهم الهجوم على المواقع التي خسروها خلال الأيام الماضية القليلة.

وأضاف أن قوات اللواء السابع أفشلت مخطط هجوم الميليشيا الانقلابية قبل أن تبدأ بمهاجمة المواقع التي سيطرت عليها قوات الجيش الوطني.

وأفاد "الشرعبي" بأن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير آليات تابعة لها.