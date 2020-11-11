أعمال رقابية وتطبيق الإجراءات الاحترازية بأمانة تبوك بمشاركة الجهات الأمنية

للحفاظ على الصحة العامة بمدن ومحافظات المنطقة بجانب رش ونظافة الأماكن العامة

أكدت أمانة منطقة تبوك استمرار أعمالها الرقابية وجولاتها التفتيشية المكثفة للحفاظ على الصحة العامة بمدن ومحافظات المنطقة كافة، إلى جانب أعمال الرش والتقييم والنظافة للأماكن العامة.

وأشارت "الأمانة" خلال الحملة المشتركة التي نفذتها اليوم مع الجهات الأمنية في مواقع تجارية عدة لمتابعة مدى التزام المنشآت التجارية وروادها بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بكوفيد 19 المستجد إلى أنها تعمل رفدًا لجهود السيطرة على فيروس كورونا على اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت الغذائية والمحال ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأكدت أن الفرق الميدانية تواصل حاليًا أعمال مكافحة آفات الصحة العامة، خاصة الآفات الناقلة للأمراض، ورش المدن بالمبيدات، وغسل وتعقيم المتنزهات والساحات العامة. مشددة على أن الإجراءات الاستباقية المعنية بالتصدي لفيروس كورونا تشمل الجولات الرقابية المكثفة للتأكد من التزام المحال التجارية والغذائية والعاملين فيها بتطبيق الاشتراطات الصحية الصادرة عن الوزارة، وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة والجهات كافة ذات العلاقة، وتوفير مواد التعقيم في هذه المرافق، إضافة إلى مراقبة أسواق الخضار والفواكه المركزية، وأسواق اللحوم والأسماك، والتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية البلدية من نظافة وتطهير؛ وذلك لضمان سلامة وصحة الجميع.

ولفتت أمانة تبوك إلى أن هناك حملات توعوية مشتركة، تستهدف المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة والعاملين فيها ومرتاديها، وتشمل التوعية، والتعريف بطرق الوقاية، مع تقديم النصائح في حال ظهور أعراض الإصابة بالفيروس للتوجه إلى المرافق الصحية.