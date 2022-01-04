"مكافحة المخدرات" تقبض على مواطن لحيازته 42.5 كيلوجرام من "الحشيش" في جدة

مخبأة بطريقة سرية في مركبته

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها أسفرت عن ضبط (42.5) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر بحوزة مواطن في محافظة جدة، مخبَّأة بطريقة سرية في مركبته، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

مكافحة المخدرات حشيش

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04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443 09:30 PM

مخبأة بطريقة سرية في مركبته

"مكافحة المخدرات" تقبض على مواطن لحيازته 42.5 كيلوجرام من "الحشيش" في جدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها أسفرت عن ضبط (42.5) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر بحوزة مواطن في محافظة جدة، مخبَّأة بطريقة سرية في مركبته، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

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