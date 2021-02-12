"إيران الشريرة".. 122 نائبًا أمريكيًّا يوقّعون قرارًا يدعو "بايدن" لهذا الفعل

أكدوا أنه يجب منع طهران من استغلال "الحصانة" لتنفيذ الأعمال الإرهابية

وقّع 122 نائبًا أميركيًّا على قرارٍ دعوا فيه الرئيس جو بايدن إلى إدانة ما وصفوه بـ"إرهاب الدولة" الذي يمارسه النظامُ الإيراني.

ووفق "العربية": طالب القرار الذي نشره النائب توم ماكلينتوك بالعمل مع أوروبا لوقف ما وصفه النواب بأفعال إيران الشريرة؛ في إشارة إلى إدانة خلية الإرهاب في أوروبا بقيادة أسد الله أسدي ورفاقه.

وقال النواب: إنه يجب منعُ إيران من استغلال الحصانة الدبلوماسية لمسؤوليها لتنفيذ الأعمال الإرهابية.

كما أشار القرار إلى ضرورة قيام الإدارة الجديدة بالتعامل مع سجل انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ومنها القمعُ الدموي لاحتجاجات نوفمبر 2019 وقيامُ الحرس الثوري بإسقاط طائرة ركاب أوكرانية بصاروخين.