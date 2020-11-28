شاهد .. متنزه المغمس يجذب الأهالي للاستمتاع بأجواء أمطار "سقيا"

ناشدوا الجهات المعنية المساهمة في تحسين مدخل الموقع

شهد مخطط المغمس شرق العاصمة المقدسة توافد أعداد كبيرة من الأهالي بعد الأجواء التي شهدتها العاصمة المقدسة نتيجة موجة أمطار "سقيا".

استمتع الأهالي باعتدال الأجواء وميلانها للبرودة، وقد ساعد في ذلك تكون الغيوم التي حجبت أشعة الشمس مما جعل الموقع متنفسًا رائعًا للأهالي.

لم يخل الموقع من بعض الممارسات التي تسببت في تلوث بصري كرمي المخلفات وترك بقايا الأكل في الأماكن التي يفترش فيها المتنزهون.

وناشد عددٌ من المتنزهين الجهات ذات العلاقة بضرورة المساهمة في تحسين مدخل الموقع.