بالصور.. الجماهير تحتشد لحضور "الكلاسيكو الآسيوي"

تصوير: ماجد البقمي: توافدت جماهير فريقي الأهلي والهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة لحضور ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا والتي ستجمعهما اليوم.

واكتظت الساحات المحيطة بالملعب بالجماهير قبل أن تفتح المدرجات في الرابعة عصراً.

ورصدت "سبق" الحضور الجماهيري الذي اشتمل على العائلات وسط تحديات جماهيرية بين الطرفين.