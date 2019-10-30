النصر يستأنف تدريباته بعد الفوز على الهلال.. موسى وآدم يواصلان التأهيل

استأنف فريق النصر الأول لكرة القدم تدريباته بعد الراحة التي منحها البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق للاعبين، بعد الفوز على الهلال بثنائية في قمة مباريات الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت تدريبات الفريق حضور رئيس النادي صفوان السويكت والمشرف على كرة القدم عبدالرحمن الخلافي، وبدأت تدريبات الفريق في الصالة الرياضية المغلقة، حيث بدأ اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الهلال بالجري حول الملعب بعدها توجهوا لغرف الجاكوزي والساونا، وركز المدرب فيتوريا في التدريبات على الجوانب اللياقية المتنوعة، طبق خلالها عدداً من التدريبات التكتيكية قبل أن يختتمها بمناورة على منتصف الملعب.



وواصل ثنائي الفريق النيجيري أحمد موسى وعبدالفتاح آدم برنامجهما التأهيلي اللياقي للتعافي من الإصابة التي لحقت بهما.