"مدني بلقرن" يعثر على جثة مواطن ويواصل البحث عن ابنته المفقودة بـ"شواص"

جرفت السيول مركبته أثناء عودته مع ابنته من مدرستها إلى المنزل

عثرت فرق الدفاع المدني بمركز شواص شمال محافظة بلقرن على مواطن متوفى، فيما لا يزال البحث عن ابنته بعد أن جرفت السيول مركبتهما أثناء عودتهما من المدرسة إلى المنزل.

وتفصيلاً، علمت "سبق" أن فرق الإنقاذ بالدفاع المدني يكثفون البحث حالياً للبحث عن فتاة جرفتها السيول، اليوم الأحد، أثناء عودتها مع والدها لمنزلهما من المدرسة، فيما تم انتشال جثة والدها، بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة .