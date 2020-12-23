





15

تم تحويل المصابين إلى المستشفى العام

شاهد.. انقلاب جيب من قمم مصيدة "ببلغازي" وإصابة ركّابه

أصيب عدد من الشبان بإصابات بالغة إثر سقوط مركبة يستقلّونها من نوع "جيب" من فوق قمم مصيدة ببلغازي شرقي منطقة جازان.

وقالت مصادر: إن المركبة سقطت في منحدر جبلي وعر؛ ما تسبب في وقوع عدد من الإصابات البالغة وتحويلها إلى المستشفى العام.

وتجدّدت المطالبات عقب الحادث بمعالجة مخاطر الطرق والمنحدرات الخطرة وتوسعتها.