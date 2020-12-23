شاهد.. انقلاب جيب من قمم مصيدة "ببلغازي" وإصابة ركّابه

تم تحويل المصابين إلى المستشفى العام

أصيب عدد من الشبان بإصابات بالغة إثر سقوط مركبة يستقلّونها من نوع "جيب" من فوق قمم مصيدة ببلغازي شرقي منطقة جازان.

وقالت مصادر: إن المركبة سقطت في منحدر جبلي وعر؛ ما تسبب في وقوع عدد من الإصابات البالغة وتحويلها إلى المستشفى العام.

وتجدّدت المطالبات عقب الحادث بمعالجة مخاطر الطرق والمنحدرات الخطرة وتوسعتها.

سقوط مركبة جازان

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23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442 06:01 PM

تم تحويل المصابين إلى المستشفى العام

شاهد.. انقلاب جيب من قمم مصيدة "ببلغازي" وإصابة ركّابه

صحيفة سبق الإلكترونية

جازان

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أصيب عدد من الشبان بإصابات بالغة إثر سقوط مركبة يستقلّونها من نوع "جيب" من فوق قمم مصيدة ببلغازي شرقي منطقة جازان.

وقالت مصادر: إن المركبة سقطت في منحدر جبلي وعر؛ ما تسبب في وقوع عدد من الإصابات البالغة وتحويلها إلى المستشفى العام.

وتجدّدت المطالبات عقب الحادث بمعالجة مخاطر الطرق والمنحدرات الخطرة وتوسعتها.

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