روسيا تسجّل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا ووفاة 792 شخصاً

في الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجّلت روسيا اليوم 22660 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد، إلى ستة ملايين و402564 منذ بدء الجائحة.

وأكد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة وفاة 792 شخصاً لأسباب مرتبطة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 163301.