بعد تصدره سلم الترتيب العام .. مضر بطلاً لبطولة نخبة اليد

حقق فريق مضر لقب بطولة النخبة لكرة اليد على كأس الأمير فيصل بن فهد للأندية الممتازة بنسختها الـ 18 للموسم الرياضي 2019-2020، والتي اختتمت منافساتها اليوم السبت على صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، حيث توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد خالد الرشيد مضر باللقب.

وتم في الختام تتويج نادي الوحدة بدرع التفوق العام للموسم الرياضي 2019-2020.

واستطاع مضر الحصول على اللقب بعد تصدره سلم الترتيب العام لأندية البطولة بالعلامة الكاملة بواقع 6 نقاط، وحل فريق النور وصيفًا برصيد نقطتين وتم تتويجه بالميداليات الفضية، وتُوج فريق الوحدة بالميداليات البرونزية بعد حصوله على المركز الثالث برصيد نقطتين أيضًا، وجاء الخليج رابعًا برصيد نقطتين كذلك.

ويُعد هذا اللقب هو الخامس تاريخيًا لفريق مضر بالسجل الذهبي للبطولة، حيث استطاع الحصول على اللقب في المواسم الرياضية(2007-2008/ 2009-2010 / 2011-2012 / 2017-2018)، بالإضافة إلى لقب الموسم الحالي 2019-2020.