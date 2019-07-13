"التعليم " تنهي الجدل ..الحد الأعلى والأدنى للرواتب في السلم الجديد صحيحة

"العصيمي" : تخص المعلم الحديث في رتبتي ممارس ومتقدم وخبير

كشف المتحدث الرسمي بوزارة التعليم مبارك العصيمي أن شريحة سلم رواتب المعلمين التي عرضت في العرض المقدم في مؤتمر اللائحة التعليمية والتي بينت الحد الأعلى للراتب صحيحة حيث إنها تخص المعلم الجديد في رتبتي ممارس ومتقدم وخبير.

وأوضح " العصيمي" أنه لا تتعارض مع السلم إذ إن المستويات الرابع والخامس خصصت لغرض تسكين المعلمين من اللائحة الحالية إلى الجديدة.

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13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440 09:51 PM

"العصيمي" : تخص المعلم الحديث في رتبتي ممارس ومتقدم وخبير

"التعليم " تنهي الجدل ..الحد الأعلى والأدنى للرواتب في السلم الجديد صحيحة

قاسم الخبراني

الرياض

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كشف المتحدث الرسمي بوزارة التعليم مبارك العصيمي أن شريحة سلم رواتب المعلمين التي عرضت في العرض المقدم في مؤتمر اللائحة التعليمية والتي بينت الحد الأعلى للراتب صحيحة حيث إنها تخص المعلم الجديد في رتبتي ممارس ومتقدم وخبير.

وأوضح " العصيمي" أنه لا تتعارض مع السلم إذ إن المستويات الرابع والخامس خصصت لغرض تسكين المعلمين من اللائحة الحالية إلى الجديدة.

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